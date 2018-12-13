Meteoroloji'den son dakika kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi! Hangi illerde okullar tatil?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bugün ve hafta sonu için son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Başkent Ankara başta olmak üzere yurdun büyük bir kısmında kar yağışları etkili olmaya başladı. Hal böyle olunca vatandaşların en çok araştırdığı sorulardan biri ise 'okullar tatil olacak mı' oldu. Dün akşam saatlerinde konuyla ilgili Vali Vasip Şahin'den de açıklama geldi. Peki bu İstanbul, Ankara ve yurdun diğer kesimininde bugün ve haftasonu hava durumu nasıl olacak? Tatil olacak veya olan okullar hangileri? İşte tüm bu soruların yanıtları...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

'Bugün hava durumu nasıl olacak' sorusu vatandaşlar tarafından oldukça fazla aratılıyor. Biz de Meteoroloji'den gelen bilgiler doğrultusunda sizler için hava durumu tahminlerini hazırladık....

OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Dün akşam saatlerinden itibaren yurdun büyük bir kesiminde etkili olan kar yağışı neticesinde okulların tatil olup olmayacağı merakla aratılıyor. Konuyla ilgili Ankara Valisi Vasip Şahin'de açıklamalarda bulunmuştu. Biz de Sabah.com.tr ekibi olarak hangi illerde okullar tatil olacak? sorusunun yanıtını sizler için hazırladık...