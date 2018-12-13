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Şampiyon dansçı 'in nişanlısından yürek yakan paylaşım

Adana'da kaldığı evin balkonundan düşerek ölen salsa dünya şampiyonu 'in nişanlısının sosyal medyadan yaptığı "Biz birdik ayrılmazdık, aşkım, seni sonsuza dek seveceğim. Sensiz olmuyor aşkım, ne olur gel, ölüyorum" paylaşımı yürekleri sızlattı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.12.2018 10:01 Güncelleme Tarihi: 13.12.2018 10:10
Şampiyon dansçı Cem Demir'in nişanlısından yürek yakan paylaşım

Rusya'da yapılan salsa şampiyonasında dünya olimpiyat şampiyonu, Miami'de yapılan dans şampiyonasında dünya 3.'sü, Bosna Hersek'te yapılan dans şampiyonasında Avrupa 3.'sü ve Türkiye'de yapılan 4 dans şampiyonasında 1. olan (25) 10 Aralık günü bir dans etkiliği için geldiği Adana'da kaldığı apartmanın 4. kattaki balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Demir, memleketi Muğla'nın bodrum ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verilmişti. Baba Asım Demir oğlunun evlilik hazırlığı yaptığını evini ve eşyasını bile aldığını söylemişti.

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Şampiyon dansçı Cem Demir'in nişanlısından yürek yakan paylaşım
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