Şampiyon dansçı Cem Demir'in nişanlısından yürek yakan paylaşım

Rusya'da yapılan salsa şampiyonasında dünya olimpiyat şampiyonu, Miami'de yapılan dans şampiyonasında dünya 3.'sü, Bosna Hersek'te yapılan dans şampiyonasında Avrupa 3.'sü ve Türkiye'de yapılan 4 dans şampiyonasında 1. olan Cem Demir (25) 10 Aralık günü bir dans etkiliği için geldiği Adana'da kaldığı apartmanın 4. kattaki balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Demir, memleketi Muğla'nın bodrum ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verilmişti. Baba Asım Demir oğlunun evlilik hazırlığı yaptığını evini ve eşyasını bile aldığını söylemişti.