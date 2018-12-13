BUGÜN NELER OLDU

Hatay'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Amik Ovası'ndaki birçok tarım arazisi zarar gördü. İki gündür etkisini sürdüren kentteki yağış nedeniyle birçok buğday ekili tarla sular altında kaldı. Merkez Antakya ilçesine bağlı Aşağı Oba Mahallesi'nde çiftçilik yapan Hayri Gezer, yağmur sularının altında kalan tarlasındaki zararı tespit etmek için ilginç bir yola başvurdu. Evinin önüne getirdiği motorlu kayığı çalıştıran çiftçi Gezer, evinin etrafındaki göle dönen tarlasında kayıkla gezdi, zararını inceledi. Gezer, "Yazın susuzluk çekiyoruz kışın da suyun içindeyiz. Ovamız su altında, kayıkla gezdik, baktık. Evimize de kayıkla geliyoruz" dedi.