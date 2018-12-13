Temizlik işçisi altın dolu poşeti sahibine teslim etti

Sıratut Mahallesi'nde temizlik yaparken yerde bulduğu poşeti açan Mehmet Şahin, içinde 4 bilezik, yüzük, saat buldu. Poşeti Temizlik İşleri Amiri Bekir Sırtıkara'ya götüren Şahin, amiriyle birlikte karakola giderek altınları polise teslim etti. 52 bin 500 lira değerindeki altınların Ahmet Karaman'aait olduğunu belirleyen polisler, temizlik görevlisi Mehmet Şahin ile birlikte altınları sahibine verdi. Şahin'e teşekkür eden, Ahmet Karaman altınları yeğenin düğünü için aldığını söyleyerek Şahin'e bilezik hediye etmek istedi. Önce hediyeyi kabul etmeyen, ısrar üzerine bileziği alan Şahin'e belediye tarafından da 3 gün idari izin verildi.

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