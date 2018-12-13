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uçağında sürpriz doğum! Kadiju'ya kardeş geldi

Türk Hava Yolları'nın () Kinşasa-Gabon-İstanbul seferini yapan uçağında doktor eşi ile birlikte seyahat eden Demokratik Kongo Cumhuriyeti uyruklu Musuamba Mıchoukayembe, 13 bin metre yükseklikte doğum yaptı. Babasının 'Benel' ismini verdiği erkek çocuk uçağın İstanbul'a inişi sonrası hastanede gözetim altına alındı.

CEVDET ÖZDEMİR
CEVDET ÖZDEMİR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.12.2018 10:36 Güncelleme Tarihi: 13.12.2018 15:31
THY uçağında sürpriz doğum! Kadiju'ya kardeş geldi

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'dan kalkış yapan uçağı önce Gabon'nun Libreville şehrine iniş yaptı. Buradan da yolcu alarak İstanbul'a gelmek için saat 02.50'de hareket eden uçakta sürpriz bir doğum gerçekleşti. Doktor eşi Koyoka Renemukadı ile birlikte seyahat eden Demokratik Kongo Cumhuriyeti uyruklu Musuamba Mıchoukayembe'nun (21) uçak havalandıktan 3 saat sonra tuvalete gittiği sırada doğum sancısı tuttu. Mıchoukayembe, eşi ve kabin ekiplerinin yardımı ile Nijer hava sahası üzerindeyken Türkiye saati ile saat 05:25'te 13 bin metre yükseklikte sağlıklı bir erkek çocuğu dünyaya getirdi.

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THY uçağında sürpriz doğum! Kadiju'ya kardeş geldi
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