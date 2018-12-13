THY uçağında sürpriz doğum! Kadiju'ya kardeş geldi

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'dan kalkış yapan THY uçağı önce Gabon'nun Libreville şehrine iniş yaptı. Buradan da yolcu alarak İstanbul'a gelmek için saat 02.50'de hareket eden uçakta sürpriz bir doğum gerçekleşti. Doktor eşi Koyoka Renemukadı ile birlikte seyahat eden Demokratik Kongo Cumhuriyeti uyruklu Musuamba Mıchoukayembe'nun (21) uçak havalandıktan 3 saat sonra tuvalete gittiği sırada doğum sancısı tuttu. Mıchoukayembe, eşi ve kabin ekiplerinin yardımı ile Nijer hava sahası üzerindeyken Türkiye saati ile saat 05:25'te 13 bin metre yükseklikte sağlıklı bir erkek çocuğu dünyaya getirdi.

