5 yaşındaki çocuk babasını öldürdü

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Adana'da emekli uzman çavuş olan babasının masa üzerine koyduğu tabancayla oynayan 5 yaşındaki çocuk, silahın ateş alması sonucu babasının ölümüne neden oldu. Kahreden olay Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde meydana geldi. Bir belediyede çalışan 3 çocuk babası emekli uzman çavuş Zeki Kırat (46) işten geldikten sonra belindeki ruhsatlı tabancasını çıkararak masanın üzerine koydu. İddiaya göre 5 yaşındaki Z.K., kimse fark etmeden tabancayı alarak oynamaya başladı. Oğlunun elindeki tabancayı fark eden Kerim Kırat, silahı almak için ona yöneldiği sırada Z.K.'nin oynadığı silah ateş aldı. Patlayan tabancadan çıkan kurşun Kerim Kırat'ın yüzüne isabet etti. Hastaneye kaldırılan Kerim Kırat yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Fırat'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından Osmaniye'de toprağa verildi.