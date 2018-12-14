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kataloğu bu hafta açıklandı! İşte 20 Aralık Perşembe A101 indirimli !

Bu hafta merakla beklenen kataloğu yayınlandı. Müşterilerine her hafta birbirinden farklı çeşitli ürünler sunan A101 marketler zinciri, 20 Aralık Perşembe tarihine ilişkin listesini açıkladı. Bu haftanın aktüel ürünlerinde her zaman olduğu gibi teknolojik aletler dikkat çekerken, öne çıkanlar arasında ise akıllı cep telefonu, LED TV, çamaşır makinesi ve ev teknolojisine yönelik çeşitli aletler bulunuyor. Peki, 20 Aralık Perşembe bu hafta indirimli A101 aktüel ürünler listesinde neler var? İşte detaylı ve tam liste...

Giriş Tarihi: 14.12.2018 10:39 Güncelleme Tarihi: 14.12.2018 10:41
A101 aktüel ürünler kataloğu bu hafta açıklandı! İşte 20 Aralık Perşembe A101 indirimli aktüel ürünler listesi!

Haftanın büyük bir merakla beklenen A101 aktüel ürünler kataloğu açıklandı. Bu haftanın 20 Aralık Perşembe A101 indirimli ürünler listesinde akıllı cep telefonundan ev teknolojisine kadar birçok çeşit bulunuyor. Haberimizin içeriğinden A101 aktüel ürünler listesine ulaşabilir, merak ettiğiniz fiyatları sorgulayabilirsiniz.

Aşağıdaki linke tıklayarak 20 Aralık Perşembe indirimli ürünlerin sıralı listesine ulaşabilirsiniz.

Vatandaşa ucuza kaliteli ürünler sunan A101 marketler zinciri, bu hafta da satışa sunacağı güncel aktüel ürünlerini sayfa sayfa olarak vatandaşın beğenisine sundu. Kataloğun yayımlanması ile beraber vatandaşların ürünlere olan ilgisi oldukça yoğun olurken, bu haftaki indirimli ürünler arasında akıllı cep telefonu, full HD LED TV, çamaşır makinesi ve çeşitli ev teknolojisi aletleri oldukça dikkat çekiyor

20 ARALIK PERŞEMBE A101 GÜNCEL AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN!

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A101 aktüel ürünler kataloğu bu hafta açıklandı! İşte 20 Aralık Perşembe A101 indirimli aktüel ürünler listesi!
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