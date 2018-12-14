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Kan donduran olayda son dakika gelişmesi! Caniden mide bulandıran ifadeler...

Bursa'nın konuştuğu olayda son dakika gelişmesi! Eşi Güllü Yurdoğlu'nu düğün sabahı öldüren caninin ifadeleri sonrası mahkeme salonu buz kesti. Maktulün annesi ise "Ben kızıma doyamadım. Asın bu caniyi" diye bağırdı...

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.12.2018 13:32 Güncelleme Tarihi: 14.12.2018 14:01
Kan donduran olayda son dakika gelişmesi! Caniden mide bulandıran ifadeler...

Olay, geçen yıl Kasım ayında Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi İlkbahar Sokak'ta meydana geldi. Metehan Yurdoğlu, liseden beri tanıdığı Güllü Yurdoğlu'nu, kızın ailesinin evlenmelerine karşı çıkması üzerine kaçırdı. Çift, resmi nikahla evlendi. Metehan Yurdoğlu, nikahtan 4 ay sonra, düğün sabahı ailesiyle birlikte yaşadıkları evde, tartıştığı eşi Güllü Yurdoğlu'nu 16 bıçak darbesiyle öldürdü. Cinayetten bir süre önce arkadaşı ile eşini ormanlık alana götürüp ağaca bağlayarak bıraktığı da ortaya çıkan Metehan Yurdoğlu, tutuklandı.

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Kan donduran olayda son dakika gelişmesi! Caniden mide bulandıran ifadeler...
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