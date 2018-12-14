Haberler Yaşam Haberleri Kan donduran olayda son dakika gelişmesi! Caniden mide bulandıran ifadeler...

Kan donduran olayda son dakika gelişmesi! Caniden mide bulandıran ifadeler... Bursa'nın konuştuğu olayda son dakika gelişmesi! Eşi Güllü Yurdoğlu'nu düğün sabahı öldüren caninin ifadeleri sonrası mahkeme salonu buz kesti. Maktulün annesi ise "Ben kızıma doyamadım. Asın bu caniyi" diye bağırdı...

DHA Yaşam Haberleri Giriş Tarihi: 14.12.2018 13:32 Güncelleme Tarihi: 14.12.2018 14:01