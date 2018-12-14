Baraj kapağı koptu vatandaşlar uyarıldı

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki Dicle Barajı'nda tutulan suyun kontrol altına alınması sırasında görevliler tarafından açılmak istenen baraj kapağı kırılıp yerinden söküldü. Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, üç adet kapaktan biri kopunca, Dicle Nehri'nin su debisi arttı. Nehrin geçtiği Diyarbakır şehir merkezi ve 3 ilçede sular 3-4 metre yükseldi. Jandarma ve AFAD ile belediyeler gereken önlemleri alırken, nehir suyuna yakın 11 mahalle boşaltıldı. Su seviyesinin 3 gün yüksek olacağını kaydeden yetkililer vatandaşların nehir kenarından uzaklaşmasını istedi. Jandarmaya ait iki adet helikopter bölgeyi havadan kontrol etti.