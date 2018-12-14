BİM marketler zinciri aktüel ürünler kataloğunu yayınladı! 14 Aralık Cuma Bugün BİM aktüel ürünleri burada

Elektrik süpürgesi, tencere seti, tava seti, ayakkabı, giyim eşyası ve daha birçok ürün bu hafta satışa sunuluyor. Her hafta ev hanımları tarafından yoğun ilgi gören BİM aktüel ürünleri yeni kataloğu da yayınlandı. 14 Aralık Cuma sabah saatlerinden itibaren bu ürünlere sahip olmak isteyen vatandaşlar en yakın markete gitmek için yola koyulacak. Peki, BİM aktüel ürünleri kataloğu bu hafta neler satışa sunulacak?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ 14 ARALIK CUMA

BİM marketler zinciri, resmi internet sitesi üzerinden yeni haftanın sürpriz ürünlerini yayınladı. Bu ürünler arasında yine indirimli fırsatlar müşterileri bekliyor. İşte 14 Aralık Cuma BİM aktüel kataloğu;

BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ İÇİN TIKLAYINIZ