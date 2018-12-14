Bolu Dağı’ndan imdat sinyali geldi aranan otomobil Konya’da bulundu

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'dan gelen ihbar üzerine jandarma ile AFAD ekipleri Bolu Dağı mevkisinde arama çalışması başlattı, ancak otomobil Konya'da tamircide bulundu. Almanya'dan, jandarmayı arayan otomobil firması yetkilisinin, bir araçlarının Bolu'dan imdat sinyali verdiğini bildirerek, bulunmasını talep etmesi üzerine jandarma ile Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince çalışma başlatıldı. Arama çalışmalarına Bolu Doğa Sporları ve Off Road Kulübü de destek verdi. Ormanlık alana arazi araçlarıyla gelen kulüp üyeleri, jandarma ve AFAD ekiplerinin giremediği alanlarda kaybolduğu belirtilen otomobili aradı. Bölge dronelarla taranırken AFAD'ın 8x8 paletli araçları da arama çalışmalarına katıldı. Arama çalışmalarının devam ettiği sırada otomobil sahibiyle telefonla irtibata geçen jandarma ekipleri, kaybolduğu belirtilen otomobilin Konya'da olduğunu belirledi. Tamirde olan aracın imdat sinyaline yanlışlıkla basıldığı kaydedildi.