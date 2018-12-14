Demans’a karşı portakal suyu

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ABD'lı uzmanların yaptığı çalışma portakal suyunun Demans riskini önemli ölçüde azalttığını ortaya koydu. Araştırmacılar, meyve ve sebze tüketiminin beyin gücünü nasıl etkilediğini incelemek için 28 bin erkeğin beslenme programını analiz etti. Her gün küçük bir bardak portakal suyunun erkeklerde hafıza geriliği olarak bilinen Demans riskini yüzde 47 oranında düşürdüğü belirlendi. Çalışmada, meyve ve sebzelerde bulunan antioksidanların beyni yaşlanmaya bağlı hasarlardan koruduğu kaydedilirken beslenmenin beyin sağlığı için önemli olduğu ifade edildi. DIŞ HABERLER