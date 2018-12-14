Doğa, Tarım ve Turizm şehri Akyazı...

Jeotermal enerji başta olmak üzere çevresinde bulunan 26 yaylası, dağları, ovaları, akarsu ve gölleri ile yeşilin her tonunu içinde barındıran ilçe gelişmeye müsait önemli destinasyonlarından bir tanesidir.

Sakarya'nın güneyinde bulunan ilçede yaklaşık 100 bin nüfus, 70 adet mahalle bulunmaktadır. İlçede tarımsal anlamda Mısır, Fındık, Pancar ve Kavak üretiminin yanında büyükbaş hayvancılık da önemli bir yer tutmaktadır.

30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde %78 oy oranıyla seçilen Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan; ilçenin tarım, sanayi ve hayvancılıkta geliştiğini ama turizm yatırımlarında daha da gelişeceğini vurgulayarak tüm yatırımcıları ilçeye davet etmektedir.

Bu amaçla ilçe genelinde alt yapı yatırımlarından olan, jeotermal, ikinci etap doğalgaz çalışmaları, yağmur suyu kanalı çalışmaları, alt yapı asfalt, parke tretuar çalışmaları gibi hizmetleri belirli bir program çerçevesinde Belediye bünyesinde tamamlamaktadır.

2014 yılından bu yana Başkan Akcan yönetiminde gerçekleştirilen ve bölgede çok ilgi gören bazı projeler ilçenin daha yaşanabilir sosyal olgularına çok yardımcı olmuştur. Böylelikle tanınırlığını artırmıştır.

DOĞAYLA İÇ İÇE BUNGALOV EVLER

Akyazı Belediyesi girişimleri sonucu il ve ilçe turizmine katkı sağlayacak olan Akyazı Kuzuluk Tabiat ve Orman Park Bungalov Evleri projesi tamamlandı. Jeotermal Enerjisi, Doğal güzellikleri ve Tabiat ve Orman parkı ile Sakarya'nın önemli Turizm Destinasyonlarından biri olma özelliğini taşıyor. Akyazı Belediyesi'nin Bungalov Evleri projesi ile artık ilçeye gelen misafirler Doğa içinde Konaklamalı Turizmden yararlanabiliyor.