Emniyet müdür yardımcısı canına kıydı

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Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan, otomobil içinde intihar etti. Kepez Varyant Seyir Terası'nda otomobilde hareketsiz duran bir kişinin olduğunu fark edenler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, araçtaki kişinin Antalya Emniyet Müdür Yardımcı Ali Karaaslan olduğunu fark etti. Karaaslan'ın tabancasıyla göğsüne ateş ederek intihar ettiği belirlendi. Basın ve protokolden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Karaaslan'ın yaklaşık 4 yıl önce eşini kaybettiği ve iki çocuğuyla beraber yaşadığı öğrenildi.