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’in ağabeyi gözaltına alındı

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.12.2018
Filiz Aker’in ağabeyi gözaltına alındı
Oyuncu Vatan Şaşmaz'ı vurduktan sonra intihar eden Filiz Aker'in kardeşi Süleyman Bayer, hakkında cinayet suçundan kesinleşmiş 26 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası nedeniyle gözaltına alındı.
Amasya'da işlenen bir cinayet ile ilgili olarak hakkında "Kasten adam öldürme" suçundan 26 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Süleyman Bayer'ı yakalamak için Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, Süleyman Bayer'i saklandığı Esenyurt'taki kız kardeşinin evinde yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan Süleyman Bayer, adliyeye sevk edildi.
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Filiz Aker’in ağabeyi gözaltına alındı
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