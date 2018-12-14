Haftanın en güzel Cuma mesajları ile dostlarınızı sevindirin! 14 Aralık en güzel resimli Cuma mesajları

Mübarek Cuma gününe bu hafta da kavuşmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Siz de en güzel en yeni resimli Cuma mesajları ile hatırlayın ve hatırlatın. Özel olarak hazırladığımız resimli Cuma görselleriyle özgün yazılarla Cuma günü yaşadığımız ruhu siz de paylaşın. Bugün camilerde yapılan ibadetler, edilecek dualar kritik bir operasyona başlayacak ordumuza güç kuvvet versin. (Amin.) İşte 14 Aralık Cuma mesajları

Ey Rabbimiz!

Bize ihsan ettiğin hidayetten sonra kalplerimizi haktan saptırma. Bize kendi katından rahmet ihsan eyle. Şüphesiz ki, sne bol ihsan sahibisin. Amin, amin, amin!

Cumanız mübarek olsun...