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Haftanın en güzel ile dostlarınızı sevindirin! 14 Aralık en güzel

İslam alemi için en önemli günlerden biri olan mübarek Cuma gününe bu hafta da kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. En güzel resimli ile siz de sevdiklerinizi mutlu ederek bu mübarek günün anlamını paylaşın. 14 Aralık en güzel resimli Cuma mesajlarını WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook ve SMS yoluyla uzaktaki dostlarınıza, aile fertlerinize ve tüm sevdiklerinize gönderebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 14.12.2018 09:14
Haftanın en güzel Cuma mesajları ile dostlarınızı sevindirin! 14 Aralık en güzel resimli Cuma mesajları

Mübarek Cuma gününe bu hafta da kavuşmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Siz de en güzel en yeni resimli ile hatırlayın ve hatırlatın. Özel olarak hazırladığımız resimli Cuma görselleriyle özgün yazılarla Cuma günü yaşadığımız ruhu siz de paylaşın. Bugün camilerde yapılan ibadetler, edilecek dualar kritik bir operasyona başlayacak ordumuza güç kuvvet versin. (Amin.) İşte 14 Aralık Cuma mesajları

Ey Rabbimiz!

Bize ihsan ettiğin hidayetten sonra kalplerimizi haktan saptırma. Bize kendi katından rahmet ihsan eyle. Şüphesiz ki, sne bol ihsan sahibisin. Amin, amin, amin!

Cumanız mübarek olsun...

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Haftanın en güzel Cuma mesajları ile dostlarınızı sevindirin! 14 Aralık en güzel resimli Cuma mesajları
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