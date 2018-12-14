İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Necip Sarı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda 68 sanık hakkında hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İddianamede, tutuklu sanık İlyas Saral'ın ''suc¸ işlemek amacıyla silahlı örgut kurma'', ''resmi belgede sahtecilik'', ''cebir, tehdit veya hile kullanarak kis¸iyi hu¨rriyetinden yoksun kılma'', ''silahla yağma'', ''silahla tehdit'', ''kasten öldurmeye teşebbüs'', ''kasten yaralama'' ve ''ruhsatsız ates¸li silahlarla mermileri satın alma veya tas¸ıma veya bulundurma'' suçlarından 227 yıldan 617 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi, 32'si tutuklu 67 sanık hakkında da aynı suçlardan, 2 yıldan 221 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezaları istendi.

Saral'ın "örgüt elebaşı", diğer sanık Fatih İnalkoç, Fatih Sarıoğlu ve Cezmi Meydancı'nın örgüt yöneticisi olduğu ileri sürülen iddianamede, diğer sanıklar da örgüt üyesi ve örgüt adına suç işleyen kişiler olarak yer aldı.

Sanıkların birbirlerini aramaktan çekindikleri ve birbirlerine şifreli grup, metin, fotoğraf ve video mesajları göndermelerini sağlayan uygulama kullanmaları konusunda uyardıklarına vurgu yapılan iddianamede, çok sayıda çek ve senet işi ile ilgili yapılan telefon görüşmelerinin tapelerine yer verildi.

İddianamede örgüt elebaşı, yöneticileri ve üyeleri tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen 25 ayrı eyleme değinilirken, Y.Ü. adlı kişiye karşı konuşamaması ve felç kalmasıyla sonuçlanan öldürmeye teşebbüs eylemi dikkati çekti. Y.Ü'nün Beyoğlu'ndaki bir eğlence mekanının kapısında 5 yerinden vurulduğu anlatılan iddianamede, olayın azmettiricisinin sanık İlyas Saral olduğu savunuldu.

İddianamede, hakkında daha önce süren soruşturmalar nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı bulunan İlyas Saral'ın zaman zaman yurt dıs¸ında bulundugˆunun tespit edildiği aktarılarak, yapılan sorgulamada kendi adına pasaport kaydı bulunmayan sanığın sahte pasaport kullandığına işaret edildi.

Oyuncu Şafak Sezer'in, oyuncu Hakan Yılmaz ile eşinin bir otelin lobisinde darbedilmesinin ardından, 25 Aralık 2017'de örgüt yöneticilerinden tutuklu sanık Fatih Sarıalioğlu'nu aradığı belirtilen iddianamede, ikili arasındaki konuşma detaylarına da yer verildi.