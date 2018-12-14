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Kaş'ta : 5 yaralı

'nın Kaş ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.12.2018 15:59
Kaş'ta kaza: 5 yaralı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kalkan Mahallesi'nde meydana geldi. Musa Altınbüker yönetimindeki 07 Yılmaz 5565 plakalı otomobil, Cemil Gümüş'ün kullandığı 07 ABD 456 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Cemil Gümüş, eşi Özlem Gümüş, akrabası Mustafa Gümüş ve çocukları Buğlen ve Ceylan Gümüş yaralandı. Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından Kaş Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kaza sonrasında Musa Altınbüker'in kullandığı araç alev aldı.

Yangın, büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Kaş'ta kaza: 5 yaralı
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