Meteorolojiden çığ ve buzlanma uyarısı

Van'da dün etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığından da hissedilir derecede düşüş yaşanırken, toplam 57 yerleşim yerinin yolu da ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, "Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van eksi 2, Bitlis eksi 4, Muş eksi 2 ve Hakkâri'de eksi 3 derece olarak ölçülmüştür. Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Van 3, Bitlis 0, Muş 1 ve Hakkâri'de 1 derece olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Ayrıca bölgemiz genelinde yüksek kesimlerde oluşan kar örtüsü nedeniyle çığ riski olduğundan dolayı meydana gelecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.