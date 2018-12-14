BUGÜN NELER OLDU

Adana'da kaldığı evin balkonundan düşerek ölen dünya şampiyonu dansçı Cem Demir'in (25) nişanlısı Melisa Sahra Katılmış'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yürekleri sızlattı. Demir'in aynı zamanda partneri olan Katılmış, birlikte çektirdikleri fotoğrafın altına şu satırları yazdı: "Biz birdik ayrılmazdık, aşkım, seni sonsuza dek seveceğim. Nasıl olacak nasıl yaşayacağım bilmiyorum seni rüyamda gördüm. 'Üşüyorum aşkım' diyordun kalbim çok hızlı attı ve kalktığımda biliyordum ki yoktun. Ama fark ettim ki sen hep benimlesin kalbime bana güç veriyorsun. Rüyama hep gir, rüyalarımda hep benim ol. Senin gibi kim bakacak bana kim sevecek beni söyle. Bana asla kimse senin gibi bakamaz, beni kimse senin gibi sevemez kimse yakışmaz yanıma kimse. Bir tanem aşkım seni hep sevecek olan tek aşkın. Sensiz olmuyor aşkım. Ne olur gel ölüyorum. Bir tanem."