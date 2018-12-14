THY uçağında sürpriz doğum

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Türk Hava Yolları'nın (THY) Kinşasa-Gabon-İstanbul seferini yapan uçağında doktor eşi ile birlikte seyahat eden Demokratik Kongo Cumhuriyeti uyruklu Musuamba Mıchoukayembe, 13 bin metre yükseklikte doğum yaptı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'dan kalkış yapan THY uçağı önce Gabon'nun Libreville şehrine indi. Buradan yolcu alarak İstanbul'a gelmek üzere 02.50'de hareket eden uçakta sürpriz bir doğum gerçekleşti. Doktor eşi Koyoka Renemukadı ile birlikte seyahat eden Demokratik Kongo Cumhuriyeti uyruklu Musuamba Mıchoukayembe'nun (21) uçak havalandıktan 3 saat sonra tuvalete gittiği sırada doğum sancısı tuttu. Mıchoukayembe, eşi ve kabin ekiplerinin yardımı ile Nijer hava sahası üzerindeyken Türkiye saati ile saat 05.25'te 13 bin metre yükseklikte sağlıklı bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olması nedeniyle yoluna devam eden uçak, dün 09.45'te Atatürk Havalimanı'na indi. Bebeği kucağında uçaktan yürüyerek inen Mıchoukayembe, çok mutlu olduğunu söylerken, babası Koyoka Renemukadı bebeğin adını 'Benel' koyduğunu söyledi. ABD'nin San Francisco şehrine gitmeyi planlayan çift, bebekleriyle birlikte İstanbul'da özel bir hastaneye gitti.UÇAĞIN pilotları Alper Akkaya, Erdinç Karakol, Muhammet Rasi, kabin amiri Fatma Akyüz, kabin memurları İlayda Erhalaç, Ferhat Duman, Rıfkı Bahadır Saraç ve Semih Sökücü'ydü. Akyüz, uçağın Gabon'dan kalkışından sonra birinci servisi bitirmek üzereyken kabin memurlarından birinin 'Bebek geliyor' demesi üzerine hemen harekete geçtiklerini belirterek "Bize hamile olduğunu söylemediği için bizim için de sürpriz oldu. Gerekli eğitimleri aldığımız için hemen organize olduk. Doğum ayakta gerçekleşti. Göbek bağını babası kesti. Sonra bebeği temizledik. 144 yolcu ile bindik uçağa, 145 yolcu ile indik" dedi.