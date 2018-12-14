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- (Özel Haber) Uludağ'dan kartpostallık manzaralar(Fotoğraflı)Abdullah ÇibirBURSA (İHA) - Uludağ'ın zirvesine tırmanan dağcılar, kartpostallık görüntülerle karşılaştı.Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da fasılalarla yağan kar yağışı, inanılmaz manzaralar ortaya çıkardı. Yılbaşına sayılı günler kala rezervasyonlar bir bir tükenirken, günü birlikçiler de sezonun ilk karı ile tanışmanın mutluluğunu doyasıya yaşıyor. Karla kaplı zirveye tırmanan dağcılar ise diz boyu karın içine yürümenin keyfine vardı. Geceyi dağcıların konakladığı evdeki sobanın baş��nda geçiren dağcılar, kartpostallık manzaraları ölümsüzleştirdi.Bu zamana kadar birçok kez Uludağ'a tırmandıklarını belirten Bursa'nın milli dağcısı İsmet Şentürk, "Uludağ bize her mevsim farklı ve çok özel manzaralar sunuyor. Biz de bunları kaydediyoruz. Son olarak yapmış olduğumuz kamplı tırmanışta muhteşem görüntülerle karşı karşıya kaldık. Dizlerimize kadar yükselen karın içerisinde yürümek, güneş ile beyaza bürünmüş yeşilliği bir arada yaşamak çok güzeldi. Ben herkesin bu güzellikleri görmesini isterim" dedi.(AÇ-MŞ-SO-Y)14.12.2018 09:33:35 TSINNNN