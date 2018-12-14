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Ünlü tatil merkezindeki iş yerinde büyük çıktı

İzmir'in ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi'ndeki inşaat malzemeleri satan bir iş yerinin deposunda çıktı. Küçük çaplı patlamaların yaşandığı yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.12.2018 17:29
Ünlü tatil merkezindeki iş yerinde büyük yangın çıktı

Yangın, Çeşme ilçesinin Alaçatı Mahallesi'ndeki inşaat malzemeleri satan bir iş yerinin deposunda çıktı. Edinilen bilgiye göre henüz nedeni belirlenemeyen yangın, boya malzemelerin olması sebebiyle bir anda büyüdü.

Küçük çaplı patlamaların yaşandığı yangına, çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle dumanlar kilometrelerce uzaktan bile görülürken, Çeşme Emniyeti de herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için çevrede tedbir aldı.
Kontrol altına alınarak söndürülen yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Ünlü tatil merkezindeki iş yerinde büyük yangın çıktı
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