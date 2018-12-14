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’da 38 adet makinesi ele geçirildi

’ın İpekyolu ilçesindeki bir adreste yapılan aramada 38 adet makinesi ile 33 adet tombala makinesinde kullanılan tabla ele geçirildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.12.2018 09:33 Güncelleme Tarihi: 14.12.2018 09:35
Van’da 38 adet tombala makinesi ele geçirildi
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi Doğan 1. Sokak üzerinde bulunan bir ikamette yapılan aramada; 38 adet tombala makinesi ve 33 adet tombala makinesinde kullanılan tabla ele geçirilmiştir. Olayla ilgili T.A., M.B. ve M.E. isimli 3 şahıs, 1072 Sayılı Kanun hükümlerine göre 14 Aralık 2018 günü adli makamlara sevk edilecektir" denildi.
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Van’da 38 adet tombala makinesi ele geçirildi
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