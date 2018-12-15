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Avustralya'nın kafasız tavuk canavarı adıyla bilinen canlı hangisidir? Kafasız tavuk canavarı hangi hayvan türüdür?
Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Avustralya'nın yaklaşık 4.000 kilometre açıklarında gözlemlenen ve "kafasız tavuk canavarı" adıyla bilinen canlı hangisidir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Avustralya'nın yaklaşık 4.000 kilometre açıklarında gözlemlenen ve "kafasız tavuk canavarı" adıyla bilinen canlı hangisidir? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 16.12.2018 00:10Güncelleme Tarihi: 16.12.2018 00:11
Avustralya'nın yaklaşık 4.000 kilometre açıklarında gözlemlenen ve "kafasız tavuk canavarı" adıyla bilinen canlı hangisidir?