Baba acısı

BUGÜN NELER OLDU

Ankara'daki tren kazasında hayatını kaybeden Ankara Üniversitesi eski rektör yardımcılarından Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berahitdin Albayrak için üniversitede tören düzenlendi. Bu sırada fenalık geçiren Albayrak'ın kız kardeşini yakınları sakinleştirdi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Rahmi Er, Albayrak'ın çok çalışkan bir bilim insanı olduğunu söyledi. Er, "Onun iki soyu var, bunlardan biri biyolojik soyudur çok sevdiği iki kızı. Diğer soyu da akademik soyudur, çok sevdiği öğrencileri ve yetiştirdiği öğretim elemanları" dedi. Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş de "Albayrak'ın kızlarına sahip çıkacağız" dedi. Daha sonra Albayrak için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da katıldı. Albayrak'ın kızları Hazal ve İzel Albayrak, sık sık babalarının Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak ağladı. Kılınan namazın ardından Prof. Dr. Albayrak'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Kırıkkale'ye götürüldü.