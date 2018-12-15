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Çökertilen çetenin adam kaçırma ve darp görüntüleri ortaya çıktı

'da, ‘'ın alt yapılanması olduğu iddia edilen ve zorla borç tahsilatı yapan gruba yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 11’i tutuklandı. Liderliğini Tufan S. ve Ümit S.’nin yaptığı suç örgütünün, bir işadamını kaçırdığı ve bazı işadamlarını darp ettiği görüntüler ortaya çıktı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.12.2018 11:43
Çökertilen çetenin adam kaçırma ve darp görüntüleri ortaya çıktı

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildiği operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Kasten yaralama, yağma, zorla alıkoyma gibi suçları işledikleri öne sürülen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şebeke elebaşlarının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli tutuklanırken, 6 şüpheli hakkında adli kontrol hükmü uygulandı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Şüpheliler cezaevine gönderilirken, şüphelilerin bir işadamını kaçırma görüntüleri ile bir iş yeri sahibini darp ettikleri görüntüler ortaya çıktı. Şebekenin V.A. isimli işadamını kaçırdığı iddia edilen olay İzmir'de gerçekleşti. İddiaya göre, inşaat firması sahibi V.A., ortaklarından ayrılarak, alacakları için mahkemeye dava açtı.

Çökertilen çetenin adam kaçırma ve darp görüntüleri ortaya çıktı

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Çökertilen çetenin adam kaçırma ve darp görüntüleri ortaya çıktı
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