Dicle’de su tahliyesi 3 gün sürecek

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır Eğil'deki Dicle Barajı'nda aşırı yağış nedeniyle biriken fazla suyun tahliyesi için açılan kapaklardan birinin kopması nedeniyle su seviyesi yükselmeye devam ediyor. Biriken fazla suyun tahliyesi amacıyla 3 dolu savak kapağının dün tedbir amaçlı açılması, suyun aşırı tazyikinden dolayı kapaklardan birinin koparak akıntıya kapılmasına bağlı olarak Dicle Nehri yatağında su seviyesi yükseldi. Tedbir amacıyla 2 kapağın kapatılmasına rağmen jandarma, emniyet, belediye ve AFAD ekiplerince nehir yatağındaki yerleşim yerlerinde tedbirler alıyor. On Gözlü Köprü yaya geçişine kapatıldı. Nehrin geçiş güzergahındaki Hasankeyf'teki işletmelerde bazı çardaklar su altında kaldı. Su tahliyesinin 3 gün süreceği belirtilirken, 17 kırsaldaki 17 mahalle tedbir amacıyla boşaltıldı.