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İstanbullular dikkat! Seferler yapılamıyor

Bağcılar-Kabataş seferini yapan , Cevizlibağ durağında arıza yaptı. Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay saat 15.30 sıralarında Cevizlibağ durağında henüz bilinmeyen bir nedenle arıza yaptı. Bu nedenle Kabataş yönüne yapılan seferler durdu. Tramvaydan inen vatandaşlar, tramvay yolunda yürüdü.

Giriş Tarihi: 15.12.2018 16:00 Güncelleme Tarihi: 15.12.2018 16:18
İstanbullular dikkat! Seferler yapılamıyor

Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Cevizlibağ mevkisinde meydana gelen kaza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.

Alınan bilgiye göre, Topkapı'dan Cevizlibağ yönüne giden tramvay, henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıkarak, karşı yönden gelen tramvaya çarptı.

Maddi hasara neden olan olayın ardından seferler durdu. Vatandaşlar, araçlardan inip Topkapı-Cevizlibağ durakları arasında yürüdü.

Olayın hemen ardından bölgeye ulaşan Metro İstanbul'a bağlı ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Bu arada, Metro İstanbul'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada da, "Sayın Yolcularımız, T1 Kabataş-Bağcılar Hattımızda, Çevizlibağ-Topkapı arasında meydana gelen arıza nedeniyle, seferlerimiz Bağcılar-Cevizlibağ ve Kabataş-Pazartekke arası yapılmaktadır. Cevizlibağ-Topkapı arasında İETT otobüsleriyle hizmet verilecektir." denildi.

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İstanbullular dikkat! Seferler yapılamıyor
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