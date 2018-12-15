İtfaiyecilerin 14 yıl sonra miras sevinci

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Türkiye eski güzeli ve doktor Mahmure Birsen Sakaoğlu'nun bankadaki 16 milyon TL ile Fatih'teki bir evini kendisini 87 yıl arayla 2 kez yangından kurtaran Fatih İtfaiye Teşkilatı'nda görevli itfaiye erlerine bıraktığı vasiyetnamesi, 18 yıl sonra mahkeme tarafından geçerli sayıldı. Sakaoğlu'nun, 2000'de kendi el yazısıyla kaleme aldığı vasiyetnameye, 2003'te 94 yaşında hayata veda etmesiyle birlikte kardeşi emekli Albay Selahattin İzmirli ve 4 yeğeni itiraz etmişti. Mahkeme 14 yıl süren dava sonunda vasiyetnamenin geçerli olduğuna karar vererek, bankadaki 16 milyon TL ile evin tümünün itfaiye erleri ve Sakaoğlu'nun belirlediği 5 isme kaldığına hükmetti. Mahkeme, vasiyetnamesinde 'bir kuruş bırakmıyorum' dediği kardeş İzmirli'nin mirastaki saklı payını da iptal etti. Vasiyetnameye göre; itfaiye erleri, hayatta oldukları sürece, bankadaki paranın faiz geliri ile evin kira gelirini 3 ayda bir eşit şekilde alacak. Fatih'te 1909'da dünyaya gelen Mahmure Birsen Sakaoğlu (İzmirli), henüz 4 yaşındayken evlerinde çıkan yangında binada mahsur kaldı.Yangına müdahale eden Fatih İtfaiyesi Teşkilatı ekipleri, Sakaoğlu'nu alevlerin arasından kurtarmayı başardı. Sakaoğlu da itfaiye teşkilatına minnet duygularıyla büyüdü. 1936'da katıldığı yarışmada Türkiye Güzeli seçilen Sakaoğlu, bir taraftan da tıp eğitimini tamamlayarak pratisyen hekim olarak çalışmaya başladı. Kendisi gibi doktor olan Mustafa Sakaoğlu ile evlendikten sonra ABD'ye gitti. 7 yıl sonra Türkiye'ye geri dönen çiftin çocukları olmadı. Sakaoğlu, 1999'da eşini kaybetti. Yalnız yaşayan Sakaoğlu'nun evinde 2000'de bir kez daha yangın çıktı. 87 yıl arayla ikinci kez alevlerin arasında kalan Sakaoğlu'nu itfaiye ekipleri kucaklarına alarak bir kez daha kurtardı. Sakaoğlu, 3 Mayıs 2000'de noterde 2 doktor şahitliğinde vasiyetnamesini yazdı. DHA