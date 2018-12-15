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Kayıp kadın falezlerde ölü bulundu

FURKAN YAZICI Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.12.2018
Kayıp kadın falezlerde ölü bulundu
ANTALYA'DA ailesi tarafından 2 gündür kayıp olarak aranan Melahat Özen, falezlerde ölü bulundu. Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı'ndaki falezlerin 35 metre altında bir kadının hareketsiz yattığını gören vatandaşlar polise haber verdi. Yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen kadının geçtiğimiz çarşamba akşamından bu yana ailesi tarafından kayıp olarak aranan Melahat Özen'e (27) ait olduğu belirlendi. Özen'in bir süre önce eşinden boşandığı ve psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi. Öte yandan aile yakınları Melahat Özen'in eski eşi tarafından atılmış veya kaçarken atlamış olabileceğini iddia etti. Melahat Özen'in cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
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Kayıp kadın falezlerde ölü bulundu
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