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kulübü binasına silahlı saldırı

Evkur Yeni Kulübünün Orduzu Pınarbaşı mevkiinde bulunan tesislerine gelen yüzleri kapalı 2 kişi araçtan inerek kulübün hizmet binasına silahla ateş açtı. Yaralananın olmadığı olayda kulüp binasının camlarına 3 kurşun isabet etti

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.12.2018 05:07 Güncelleme Tarihi: 16.12.2018 05:19
Malatyaspor kulübü binasına silahlı saldırı
Malatya'da, Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Binasına silahlı saldırı düzenlendi.

Olay gece 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir otomobil ile Evkur Yeni Malatyaspor Kulübünün Orduzu Pınarbaşı mevkiinde bulunan tesislerine gelen yüzleri kapalı 2 kişi araçtan inerek kulübün hizmet binasına silahla ateş açtı. Güvenlik görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralananın olmadığı olayda kulüp binasının camlarına 3 kurşun isabet etti. Polis ekipleri kulüp binası içerisinde ve çevresinde delil araması yaparken, Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek kulüp binasına gelerek olayla ilgili bilgi aldı.

Polis ekiplerinin geniş çaplı inceleme başlatığı olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Malatyaspor kulübü binasına silahlı saldırı
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