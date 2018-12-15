Mirasçı sayısı 36’ya yükseldi

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Genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın dev mirasına ortak olmak için 16 kişinin açtığı davada mirasçı sayısı 36'ya çıktı. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde önceki gün görülen davanın ilk duruşmasına, dev mirastan pay isteyen bir kısım davacı ile avukatları katıldı. Davacıların vekili Oktay Köse, "Ankara'ya yazılan yazının cevabı beklensin" dedi. Mahkeme de halen tek mirasçı görünen Kerope Çilingir'in Matild Manukyan'ın oğlu olup olmadığının tespiti için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne yazılan yazının cevabının beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Öte yandan dava açıldığını duyan ve Manukyan'ın mirasçısı olduğunu iddia eden 16 kişi dışında mirasçı sayısı arttı. 16 davacının dışında 20 kişi daha Manukyan'ın mirasından pay alabilmek için davaya müdahil oldu.Avukat Oktay Köse duruşma çıkışı "Kerope Çilingir, Manukyan'ın mirasçısı değil. Bütün miras Susan Chah Mouradian'ındır. Duruşmaya gelenler de Susan Chah Mouradian'ın mirasçılarıdır. Biz Kerope Çilingir'in Manukyan'ın mirasçısı olup olmadığının tespitini istedik. Müvekkillerim Bağçivan sülalesinin de Manukyan'la olan akrabalığı kanıtlanacak. Yazı geldikten sonra Manukyan'ın yurtiçi ve yurtdışındaki tüm menkul ve gayrimenkullerine tedbir konulmasını isteyeceğiz" diye konuştu.KEROPE Çilingir'in Matild Manukyan'ın oğlu olmadığını iddia eden 16 kişi, Manukyan'ın mirasına ortak olmak ve mirasından pay alabilmek için bir süre önce dava açmıştı. Dava dilekçesinde 16 kişinin Armenak Chah Mouradian ve kızı Evelyne Mathilde Chah Mouradian (Matild Manukyan) ile Susan Chah Mouradian ve kızı Gülnaz Bağçivan'ın yasal olarak mirasçıları olduklarını iddia etmişlerdi. 16 davacı, başta genelev gelirleri olmak üzere 220 ticari taksi, 486 taşınmaz, banka hesapları, hisseler, dövizler vs.'nin tereke idaresince Manukyan'ın mirasının eşit olarak paylaştırılmasını istemişlerdi.