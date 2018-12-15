Son dakika: Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! MPİ Sayısal Loto 15 Aralık bilet sorgulama

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi bugünkü (15 Aralık 2018) Sayısal Loto çekilişi ile sona eriyor. Bu akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek Sayısal Loto çekilişinin sonuçları ve tüm son dakika haberleri anında sabah.com.tr'de olacak.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

15 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar saat 21.30'da MPİ'nin resmi internet sitesi http://www.millipiyango.gov.tr/node/102 adresi üzerinden canlı izleyebilirsiniz. Çekiliş sonuçları belli olur olmaz ise aynı anda sabah.com.tr'de bulabileceksiniz.