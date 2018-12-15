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: çekiliş sonuçları açıklanıyor! MPİ Sayısal Loto bilet sorgulama

haberi... Şans oyunları oynayan on binlerce vatandaş için şans oyunları sonuçları heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Bugün de, çekiliş sonuçları şans oyunu takipçileri için merak konusu oldu. İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam belli oluyor. Bilet sorgulama işlemini yapmak isteyen vatandaşlar, sonuçlar belli olduğu anda haberimizden sorgulama yapabilirler. İşte Sayısal Loto çekilişi ile ilgili detaylar ve son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 15.12.2018 21:15 Güncelleme Tarihi: 15.12.2018 21:15
Son dakika: Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! MPİ Sayısal Loto 15 Aralık bilet sorgulama

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi bugünkü (15 Aralık 2018) Sayısal Loto çekilişi ile sona eriyor. Bu akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek Sayısal Loto çekilişinin sonuçları ve tüm son dakika haberleri anında sabah.com.tr'de olacak.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

15 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar saat 21.30'da MPİ'nin resmi internet sitesi http://www.millipiyango.gov.tr/node/102 adresi üzerinden canlı izleyebilirsiniz. Çekiliş sonuçları belli olur olmaz ise aynı anda sabah.com.tr'de bulabileceksiniz.

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Son dakika: Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! MPİ Sayısal Loto 15 Aralık bilet sorgulama
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