Tinerciler dehşet saçtı

İstanbul Beşiktaş'ta 3 tinercinin kırık cam şişeyle saldırdığı polis Ahmet Faruk Ağır(25) boynundan ağır yaralandı. Doğum gününü kutladıkları kız arkadaşı A.T.'yi taksiye bindirdiği sırada saldırıya uğrayan polisin tedavisi sürüyor. İddiaya göre; ekmek arası köfte alan polis ve kız arkadaşı caddede yürürken önleri saldırganlardan biri tarafından kesildi. Polisin elindeki ekmek arası köfteyi zorla alan saldırgan para istedi. Polis müdahale edince kaçtı. Polis, A.T.'yi taksiye bindirirken iki tinerci arkadaşıyla birlikte geri döndü ve polisi ağır yaraladı. Polisi yaralayan Veysi U.(18), Serdar D.(19) ve A.S.(16) gözaltına alındı.



İstanbul'da, 3 tinercinin kırık şişe camlı saldırısına uğrayan polis memuru Ahmet Faruk Ağır boynundan ağır yaralandı. Doğum gününü kutladıkları kız arkadaşını taksiye bindirdiği sırada saldırıya uğrayan polis memurunun hastanedeki tedavisi devam ederken 3 saldırgan gözaltına alındı. Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipler Amirliğinde görevli polis memuru Ahmet Faruk Ağır, (25) önceki akşam doğum günü olan kız arkadaşı A.T ile Beşiktaş'ta buluştu. Doğum günü kutlamanın ardından saat 02.30 sıralarında Sinan Paşa Mahallesi Beşiktaş Caddesi üzerinde kız arkadaşıyla yürümeye başladı.

PARA İSTEDİLER

Ekmek arası köfte alan polis memuru ve kız arkadaşı caddede yürürken önleri bir kişi tarafından kesildi. Polisin elindeki ekmek arası köfteyi zorla alan kişi saldırgan bir tavırla para da istedi. Polisin tepki göstermesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Polisin müdahale etmek istemesi üzerine de kaçtı.

ELLERİNDE CAM KIRIĞI İLE GELDİLER

Kısa bir süre sonra polis memuru kız arkadaşını taksiye bindirdiği sırada, aralarında kendisinden para isteyen kişinin de bulunduğu 3 kişi ellerinde kırık şişe camlarıyla saldırdı. Saldırganlardan biri polis memurunun boynunu kırık şişe camıyla kesti. Polis memuru boynunda oluşan derin kesi nedeniyle kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan 3 kişi kaçtı. Polis memuru Ağır, Şişli Etfal Hastanesi'ne götürülerek ameliyata alınırken, Beşiktaş Araştırma Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

TİNERCİ ÇIKTILAR

Güvenlik kamera görüntülerinden saldırgan 3 kişinin kimliği belirlendi. 3 kişinin bölgede tiner kullanan madde bağımlısı kişiler olduğu belirlendi. Yapılan araştırmada, polis memuruna ilk saldıran kişinin Serdar D. olduğu, yanındaki kişilerin de A.S. ve Veysi U. adlı kişiler olduğu belirlendi.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polisin boynunu kesen kişinin de Veysi U. olduğu saptandı. Polis yaptığı operasyonla, kasten yaralamadan kaydı bulunan A.S, hırsızlıktan kaydı olan Serdar D. ve hırsızlık ve yankesicilikten kaydı buluna Veysi U.'ı gözaltına aldı. Hastanede ameliyat olan polis memurunun tedavisinin sürdüğü bildirildi.