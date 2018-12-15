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'de operasyonu

'de düzenlenen operasyonunda sanal kumar oynatılan iş yerindeki çok sayıdaki bilgisayara el konuldu.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.12.2018 07:59 Güncelleme Tarihi: 16.12.2018 08:00
Ümraniye'de kumar operasyonu

lçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucu Madenler Mahallesi'ndeki bir iş yerinde sanal tombala ve kumar oynatıldığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonda iş yeri sahibi S.Y. ile çalışanı S.S. ve mekanda sanal kumar oynadığı öne sürülen 4 kişi ifadelerine başvurulmak üzere Dudullu Polis Merkezi'ne götürüldü. İş yeri sahibi ve çalışanı hakkında kumar oynatmaya yer temin etmek ve 1072 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı.

İş yerinde sanal kumar oynatılan 11 bilgisayar ile çarkıfelek makinesi ve makinenin içindeki paralara el konuldu.

İş yeri Ümraniye Belediyesi Zabıta ekiplerince mühürlendi.

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Ümraniye'de kumar operasyonu
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