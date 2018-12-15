Wimbledon Tenis Turnuvası'nda her yıl geleneksel olarak tüketilen ikili hangisidir?
Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Wimbledon Tenis Turnuvası'nda her yıl geleneksel olarak tüketilen ikili hangisidir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Wimbledon Tenis Turnuvası'nda her yıl geleneksel olarak tüketilen ikili hangisidir? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 15.12.2018 23:09Güncelleme Tarihi: 15.12.2018 23:09
Wimbledon Tenis Turnuvası'nda her yıl geleneksel olarak tüketilen ikili hangisidir?