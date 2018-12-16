9 araca çarpan sürücünün sözleri 'pes' dedirtti!

Ankara'da, sürücüsünün alkollü ve ehliyetsiz olduğu ileri sürülen otomobil, park halindeki 9 araca çarptı. Sürücü K.M. yaralandı. Aracı hasar gören kişi, sürücü K.M.'nin "Burada viski yok mu?" dediğini iddia etti.
Giriş Tarihi: 16.12.2018 08:14Güncelleme Tarihi: 16.12.2018 08:21
Kaza, saat 22.30 sıralarında Yenimahalle ilçesi Alparslan Türkeş Caddesi'nde meydana geldi. K.M. yönetimindeki 06 THB 12 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halinde bulunan dokuz araca çarptı.