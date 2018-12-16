Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > 9 araca çarpan sürücünün sözleri 'pes' dedirtti!

9 araca çarpan sürücünün sözleri 'pes' dedirtti!

'da, sürücüsünün alkollü ve ehliyetsiz olduğu ileri sürülen otomobil, park halindeki 9 araca çarptı. Sürücü K.M. yaralandı. Aracı hasar gören kişi, sürücü K.M.'nin "Burada viski yok mu?" dediğini iddia etti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.12.2018 08:14 Güncelleme Tarihi: 16.12.2018 08:21
9 araca çarpan sürücünün sözleri 'pes' dedirtti!

, saat 22.30 sıralarında Yenimahalle ilçesi Alparslan Türkeş Caddesi'nde meydana geldi. K.M. yönetimindeki 06 THB 12 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halinde bulunan dokuz araca çarptı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
9 araca çarpan sürücünün sözleri 'pes' dedirtti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN