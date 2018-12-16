Aktaş Gölü eksi 21’de dondu

BUGÜN NELER OLDU

DoğuAnadolu Bölgesi'nde bir süre önce etkili olan kar yağışının ardından başlayan ve sıfırın altındaki hava sıcaklıkları nedeniyle bölgenin en soğuk ili olan Ardahan'da, sıcaklık gece saatlerinde sıfırın altında 21 dereceye kadar düştü. Ardahan'ın Çıldır ilçe sınırında bulunan ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van Gölü'nden sonra ikinci büyük göl olan Çıldır Gölü, soğuk havanın etkisiyle kıyılardan itibaren kısmen, Türkiye ile Gürcistan'ın ortak sınırında yer alan Aktaş Gölü ise tamamen dondu. Aktaş Gölü'nde yüzmeye çalışan ördekler, güzel görüntü oluşturdu. Doğu Anadolu'da önceki gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de sıfır, Erzincan'da eksi 1, Iğdır ve Ağrı'da eksi 3, Erzurum'da eksi 5, Ardahan'da eksi 9, Kars'ta eksi 11 oldu.