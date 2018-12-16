Biri polis biri asker yürekleri ısıttılar

İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan iki olay görenlerin yüreğini ısıttı. Askerden izinli olarak geldiği öğrenilen bir er soğuk havadan etkilenen bir kediyi montunun içine sararak ısıtmaya çalıştı.



Taksim Metrosu'nun yanına oturan izinli asker "Buraların kedisi, fıstığımızı aldık yanımıza, beni de ısıttı. Adana olsun ismi" dedi. Taksim Meydanı'nda da yürümekte zorlanan bir yaşlı adamı fark eden bir polis ise koluna girerek taksiye kadar yürümesine yardımcı oldu. Polis memuru, yaşlı adamı taksiye bindirdikten sonra gözden kaybolurken asker ve polisin duyarlı davranışları örnek oldu. Yaşlı adam, "Sağ olsun polis geldi, yardım etti. Beyoğlu Kaymakamlığı'na gidecektim" dedi.