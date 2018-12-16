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Boşanmak isteyen karısını vurup canına kıydı

Giriş Tarihi: 16.12.2018
Boşanmak isteyen karısını vurup canına kıydı
Nevşehir'de bir şahıs, boşanmak isteyen eşini vurup intihar etti. 15 Temmuz Mahallesi 228. Sokak'ta oturan İbrahim U. (40) dün kendisinden boşanmak isteyen eşi Seda U. (34) ile tartıştı. Tartışmanın sonrasında İbrahim U. tabancayla eşini başından vurduktan sonra intihar etti. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Seda U.'nun yaralı olduğu belirlenirken, İbrahim U.'nun hayatını kaybettiği anlaşıldı. Yaralı kadın Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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Boşanmak isteyen karısını vurup canına kıydı
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