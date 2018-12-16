Buz tutan gölü kırıp, 'Yüzme Şenliği' düzenlediler

Doğa fotoğrafçısı ve dağcı Hasan Önder ile arkadaşları, Ovit Dağı'nın 2 bin 700 metre yüksekliğindeki Dağbaşı Buzul Gölü'nde 'Yüzme Şenliği' düzenledi. Türkiye'nin farklı illerinden macera tutkunu yaklaşık 250 kişi, şenlik için Ovit Dağı'na geldi. Grup üyeleri, araçlarla Ovit Yaylası'na çıktıktan sonra yürüyerek, Dağbaşı Buzul Gölü'ne doğru tırmanışa geçti. Doğaseverler, karla kaplı yolda yaklaşık 30 dakika süren zorlu yolculuk sonunda tırmanarak, Dağbaşı Buzul Gölü'ne ulaştı. Kimi katılımcılar ise karla kaplı dik patikayı güçlükle çıktı.

GÖL YÜZEYİ MOTORLU TESTEREYLE AÇILDI

Dağbaşı Buzul Gölü'ne ulaşan 250 kişilik ekipten, 1 derece sıcaklıktaki suya girmek için 8'i kadın 40 kişi gönüllü oldu. Önce gölün buz tutan yüzeyini kıran gönüllüler, suya girebilmek için alan açtı. Buzul gölünün yüzeyi motorlu testereyle kesilerek, açıldı. Çalınan tulum eşliğinde horon oynayan ve çay içerek, ısınmaya çalışan macera tutkunları ardından kendilerini Buzul Gölü'nün soğuk sularına bıraktı. Kimileri suya atlayarak, kimileri de dalarak girdi. Bir süre soğuk suda yüzen grubu, çevrede toplanan kalabalık ilgiyle izlerken, cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çekti. Sudan çıkan ekip, kar üstünde horon oynayarak, ısınmaya çalıştı.



'BİNLERE ULAŞTIK'



Doğa fotoğrafçısı ve dağcı Hasan Önder, sıra dışı insanların sıra dışı etkinlikler yaptığını belirterek, "Dünyada bu yükseltide ilk kez yapılan bir etkinlik düzenledik. Bu etkinliğin 5'incisini düzenledik. Bu şenliği Kaçkarlar'da kış sporuna dikkat çekmek için yaptık. Biz dünyada kayak sezonunu yüzmeyle açacağız, diye tek kişiyle başladık, şimdi binlere ulaştık" dedi.



Türkiye'nin 'gezgin kız' olarak tanıdığı Elif Alput ise İstanbul'dan katıldığı etkinlikte ilk defa buzun altında suya girme heyecanı yaşadığını söyledi. Alput, "Bu ayda, bu mevsimde, bu kalınlıktaki buzun altına girmemiştim. Heyecanlı olduğunuz için adrenalin pompalanıyor. Hissetmiyorsunuz hemen böyle bir şok etkisi ve uyuşma oluyor. Eğer sizi birileri almazsa suda kalabilirsiniz" diye konuştu.