Cezaevinden kaçtı yakalandı, adliyeden kaçtı yine yakalandı!

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, "dolandırıcılık ve hakaret" suçlarından 5,5 yıl hapis cezası alan Emin A. (24) cezaevine girdi. Ancak hükümlü bir süre sonra cezaevinden kaçtı.

Polis dün yakaladığı hükümlüyü işlemlerinin tamamlanması için adliyeye götürdü. Ancak hükümlü adliyeden kaçıp izini kaybettirdi. Bunun üzerine tüm polisler hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda hükümlünün Koza Mahallesi'nde olduğunu saptayan polis, Emin A.'nin bulunduğu adrese akşam operasyon düzenledi. Hükümlü saklandığı evde yakalandı.

Emniyete götürülen hükümlü, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan Emin A. cezaevine teslim edildi.

