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Cezaevinden kaçtı yakalandı, adliyeden kaçtı yine yakalandı!

'da "dolandırıcılık ve hakaret" suçlarından 5,5 yıl hapis cezasına çarptırılan , önce cezaevinden, sonra da adliyeden kaçtı. Polisin yakaladığı hükümlü adliyeye sevk edildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.12.2018 13:55

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, "dolandırıcılık ve hakaret" suçlarından 5,5 yıl hapis cezası alan Emin A. (24) cezaevine girdi. Ancak hükümlü bir süre sonra cezaevinden kaçtı.

Polis dün yakaladığı hükümlüyü işlemlerinin tamamlanması için adliyeye götürdü. Ancak hükümlü adliyeden kaçıp izini kaybettirdi. Bunun üzerine tüm polisler hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda hükümlünün Koza Mahallesi'nde olduğunu saptayan polis, Emin A.'nin bulunduğu adrese akşam operasyon düzenledi. Hükümlü saklandığı evde yakalandı.

Emniyete götürülen hükümlü, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan Emin A. cezaevine teslim edildi.

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Cezaevinden kaçtı yakalandı, adliyeden kaçtı yine yakalandı!
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