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Evinin önünde gürültü yaptığını öne sürdüğü 3 kişiyi vurdu

'da Sezai K., evinin önünde gürültü yaptığını öne sürdüğü 3 kişiyi çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurdu. Sezai K. ile evinde misafir olan Mustafa Ç. gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.12.2018 10:12 Güncelleme Tarihi: 16.12.2018 10:13
Evinin önünde gürültü yaptığını öne sürdüğü 3 kişiyi vurdu

?Olay, saat 02.30 sıralarında Pirler Mahallesi Germiyan Sokağı'nda meydana geldi. Sezai K. ile kendisine misafir olan arkadaşı Mustafa Ç., evin önünde gürültü yapan Anıl T. (25), Yalçın Ş. (17) ve kardeşi Salih Ş. (16) ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mustafa Ç. tabancayla havaya, Sezai K. da av tüfeğiyle gruba ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Anıl T. başından, Yalçın Ş. ile kardeşi Salih Ş. de kol ve bacaklarından yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yerde kanlar içinde bekleyen 3 yaralı, ambulansla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayın ardından ev sahibi Sezai K. ile arkadaşı Mustafa Ç. gözaltına alındı. Evde olayda kullanılan tüfek, bahçede de 2 ruhsatsız tabanca bulundu.

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Evinin önünde gürültü yaptığını öne sürdüğü 3 kişiyi vurdu
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