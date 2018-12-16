Film gibi bir aile dramı

BUGÜN NELER OLDU

Bolu'nun Kıbrısçık ilçesinde, 10 Aralık 2016'da evinden çıkan 88 yaşındaki 5 çocuk babası Osman Rasim Hatipoğlu, ortadan kayboldu. Son olarak, Kıbrısçık-Bolu karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunun kameralarına takılan Hatipoğlu'na o günden bu yana ulaşılamadı. Yüzde 50 alzheimer hastası yaşlı adamın, aradan 2 yıl geçmesine rağmen bulunamaması ise aile dramına neden oldu. Babasına çok düşkün olan ve kaybolmadan kısa süre önce kanser teşhisi konulan 52 yaşındaki bir çocuk annesi Şayeste Mehder, günlerce gözyaşı döktü. Mehder'in üzüntüsü, hastalığını hızla ilerletti ve geçen yıl 13 Ağustos'ta hayata gözlerini yummasına neden oldu. Önce eşini, kısa süre sonra da kızını kaybeden Döndü Hatipoğlu da çifte acının üzüntüsüyle hastanelik oldu. Görme yeteneğini kısmen kaybeden 86 yaşındaki Döndü Hatipoğlu'nun, son olarak elleri ve ayakları da tutmamaya başlayınca yatağa mahkûm oldu. Yaşlı kadın, şimdi her gün yattığı yerden kapıya bakarak eşinin gelmesini bekliyor.Hatİpoğlu'nun kızı Havva Hatipoğlu, "Birçok kentte polise ve jandarmaya başvurarak, fotoğraflarını astık. Gelen ihbarlar üzerine Karadeniz ve Ege ve Trakya'daki birçok kenti, ayrıca İstanbul'u karış karış aradık. Ama bulamadık. İki yıldır yurdun dört bir tarafını gezerek babamı arıyoruz. Babamın kaybolması, ailemizi perişan etti. Görenlerin insanlık namına en yakın polis veya jandarma merkezine bildirmelerini istiyoruz" dedi. Hatipoğlu'nun damadı Ali Yuldurmuş ise "Kayınpederimin öldüğüne inanmıyorum. Hâlâ bulunacağına dair umudumuz var. Bolu'nun dağlarında ayı veya vahşi hayvanlar tarafından öldürülmüş olsaydı, kemikleri veya kıyafetleri bulunurdu" diye konuştu.Bursa'da 2002'de 3 mühendisin öldürülmesiyle ilgili 2013'ten bu yana aranan Figen Yıldırım (35), sahte kimlikle İstanbul'da yakalandı. Cinayetler zinciri 31 Ocak 2002'de yaşandı. Figen Yıldırım, Adem Güney ile aşk yaşıyordu. Yıldırım, Tapu Kadastro Müdürlüğü'nde mühendis olarak çalışan Lütfullah Ahmet Erdin ile de birlikte olmaya başladı. Aldatıldığını öğrenen Güney ile Yıldırım arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Güney ile Yıldırım, Erdin'i öldürmeye karar verdi. Plan çerçevesinde Yıldırım, Erdin'i arayarak buluşmak istedi. Erdin ise Yıldırım'ı alması için arkadaşı Bülent Kepçeli'yi gönderdi. Kepçeli'nin aracı Güney ve arkadaşı Şahin Korkmaz tarafından Gemlik Yolu üzerinde durduruldu. Kepçeli 21 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından Öztürk ve Yıldırım'ı yanına alan Güney, ofisine gittiği Erdin ve Efkan Açıcı'yı da bıçaklayarak öldürdü. Güney ifadesinde, "Mühendis sevgilimle ilişki kurdu, canıyla ödedi ama diğer 2 mühendis günahsızdı. İz bırakmamak için onları da öldürdük" demişti. Mahkeme Güney ve Yıldırım hakkında 2005'te 2'şer kez müebbet hapis cezası verdi. 2011'de Yargıtay kararı onamayınca tahliye edildiler. 2013'te ise tekrar haklarında yakalama kararı çıktı.