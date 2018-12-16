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'da 1600 yıllık parçası ele geçirildi

'da Roma dönemine ait olduğu belirlenen 1600 yıllık Sidamara lahitinin bir parçasını satmak isteyen 4 şüpheli gözaltına alındı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.12.2018 18:30 Güncelleme Tarihi: 16.12.2018 18:51
Isparta'da 1600 yıllık lahit parçası ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kuleönü beldesinde şüpheli M.D'nin elinde bulundurduğu tarihi eseri 700 bin lira karşılığında satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, M.D. ile satışa aracılık eden Y.D, B.A. ve O.A'yı yakaladı.

Yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu belirlenen 1600 yıllık, 90 santimetre boyutunda, 70 santimetre ebatında yaklaşık 100 kilogram ağırlığında olan Sidamara tipi lahitin bir yüzü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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Isparta'da 1600 yıllık lahit parçası ele geçirildi
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