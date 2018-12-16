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Kebapçıda silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Giriş Tarihi: 16.12.2018
Kebapçıda silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
İstanbul Pendik'te kebapçı dükkânında yemek yiyen bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybederken, araya giren işletme sahibi ve kardeşi yaralandı. Olay, dün saat 16.00 sıralarında Altkaynarca Mahallesi Aydınlıyolu Caddesi'nde bulunan kebapçıda yaşandı. İddiaya göre, lokantaya gelen kimliği belirsiz bir kişi ile Mustafa G. arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrasında şahıs silahını çekerek peş peşe ateş etti. Mustafa G. kanlar içinde yere yığılarak olay yerinde hayatını kaybetti. Kavgayı ayırmaya çalışan lokanta sahipleri Mehmet K. ve Cemal K. da yaralandı. Saldırgan ise havaya ateş açarak olay yerinden kaçarken, iki yaralı Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak, olay yerinde inceleme başlattı.
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Kebapçıda silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
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