Metroda ölüm

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İstanbulYenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Osmanbey Durağı'nda, 20 yaşlarında bir erkek yolcu, raylara atladı ve hızla gelmekte olan metronun altında kaldı. Olayın haber verilmesi üzerine metro durağına sağlık, polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. Yapılan ilk incelemelerde yolcunun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşanan olay nedeniyle metro seferlerinde 3 saat aksama yaşandı. Duraklara gelen yolcular metro hattından çıkarılarak otobüslere yönlendirildi. Osmanbey'de otobüs beleyen yüzlerce yolcu trafiğin sıkışmasına neden oldu.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada "M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı Osmanbey İstasyonu'nda 07.15 saatlerinde 20 yaşlarında erkek bir yolcu intihar sebebiyle raylara atlaması sonucunda yaşamını yitirmiştir" dendi. Adının Muhammed Murat Keçeles olduğu öğrenilen gencin cesedi, 3 saat süren çalışmaların ardından raylardan çıkarılarak Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.