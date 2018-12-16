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Metroda ölüm

Şişli Osmanbey Durağı’na gelen 20 yaşlarındaki bir erkek, onlarca kişinin gözleri önünde raylara atladı. Hızla gelen metronun altında kalan genç, feci şekilde yaşamını yitirdi

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.12.2018
Metroda ölüm
İstanbul Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Osmanbey Durağı'nda, 20 yaşlarında bir erkek yolcu, raylara atladı ve hızla gelmekte olan metronun altında kaldı. Olayın haber verilmesi üzerine metro durağına sağlık, polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. Yapılan ilk incelemelerde yolcunun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşanan olay nedeniyle metro seferlerinde 3 saat aksama yaşandı. Duraklara gelen yolcular metro hattından çıkarılarak otobüslere yönlendirildi. Osmanbey'de otobüs beleyen yüzlerce yolcu trafiğin sıkışmasına neden oldu.

3 SAATTE ÇIKARILABİLDİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada "M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı Osmanbey İstasyonu'nda 07.15 saatlerinde 20 yaşlarında erkek bir yolcu intihar sebebiyle raylara atlaması sonucunda yaşamını yitirmiştir" dendi. Adının Muhammed Murat Keçeles olduğu öğrenilen gencin cesedi, 3 saat süren çalışmaların ardından raylardan çıkarılarak Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
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Metroda ölüm
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