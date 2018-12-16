Mühendis cinayetlerinin zanlısı yakalandı

BUGÜN NELER OLDU

Bursa'da 2002'de 3 mühendisin öldürülmesiyle ilgili 2013'ten bu yana aranan Figen Yıldırım (35), sahte kimlikle İstanbul'da yakalandı. Cinayetler zinciri 31 Ocak 2002'de yaşandı. Figen Yıldırım, Adem Güney ile aşk yaşıyordu. Yıldırım, Tapu Kadastro Müdürlüğü'nde mühendis olarak çalışan Lütfullah Ahmet Erdin ile de birlikte olmaya başladı. Aldatıldığını öğrenen Güney ile Yıldırım arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Güney ile Yıldırım, Erdin'i öldürmeye karar verdi. Plan çerçevesinde Yıldırım, Erdin'i arayarak buluşmak istedi. Erdin ise Yıldırım'ı alması için arkadaşı Bülent Kepçeli'yi gönderdi. Kepçeli'nin aracı Güney ve arkadaşı Şahin Korkmaz tarafından Gemlik Yolu üzerinde durduruldu. Kepçeli 21 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından Öztürk ve Yıldırım'ı yanına alan Güney, ofisine gittiği Erdin ve Efkan Açıcı'yı da bıçaklayarak öldürdü. Güney ifadesinde, "Mühendis sevgilimle ilişki kurdu, canıyla ödedi ama diğer 2 mühendis günahsızdı. İz bırakmamak için onları da öldürdük" demişti. Mahkeme Güney ve Yıldırım hakkında 2005'te 2'şer kez müebbet hapis cezası verdi. 2011'de Yargıtay kararı onamayınca tahliye edildiler. 2013'te ise tekrar haklarında yakalama kararı çıktı.