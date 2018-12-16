Otomobille kamyon çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

BUGÜN NELER OLDU

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 02.00 sıralarında İstiklal Mahallesi'ndeki Maliye kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, 116. Cadde istikametinden gelen A.E. yönetimindeki 32 K 0874 plakalı kamyon ile belediye yönünden aşağı inen M.Ç. sevk ve idaresindeki 32 EZ 096 plakalı otomobil, yağışlı havada zeminin kaygan olması nedeniyle kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil ve kamyon çevredeki ağaç ve duvara çarparak durabildi.Feci kazada kamyon sürücüsü A.E. olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü M.Ç. ve beraberinde yolcu olarak bulunan H.G. ile R.G. de yaralandı. Durumun haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk ettiler.Olay yerinde hayatını kaybeden kamyon sürücüsü ise gerekli incelemeler sonrasında morga kaldırıldı.Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.